Економіка

18:11 13.09.2022

Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован

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Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован

Неформальна рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 12 вересня відкрила можливість для отримання Україною чергових коштів у рамках інструменту швидкого фінансування (RFI), повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Упевнений, що Україна отримає (ці кошти) менше, ніж упродовж місяця", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії у вівторок.

Рашкован висловив упевненість, що будуть кошти від Фонду Україні й за іншими програмами.

За його словами, президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва обговорили перспективи фінансової співпраці у вівторок.

Рашкован нагадав, що МВФ 9 березня затвердив запит України щодо надзвичайного фінансування на $1,4 млрд у рамках RFI і наступного дня перерахував ці гроші країні.

Теги: #мвф #україна #фінанси #рашкован

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