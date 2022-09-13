"Нафтогаз" у 2022 р. очікує зростання суми наданих через НАК непрямих субсидій споживачеві до 842 млрд грн – Вітренко

Сума непрямих субсидій споживачеві, що надається через НАК "Нафтогаз", у 2022 році очікується на рівні близько 842 млрд грн, що у 3,4 раза більше за минулорічний, повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко.

"У 2021 році сума непрямих субсидій, які надавалися через НАК "Нафтогаз", становить 249 млрд грн, очікується, що у 2022 році вона становитиме 842 млрд грн", - сказав Вітренко на брифінгу в Києві у вівторок.

За його словами, уряд використовує "Нафтогаз" для надання непрямих субсидій споживачам.

"Можемо обговорювати, наскільки це правильно чи ні, але "Нафтогаз" – це інструмент для уряду, щоб надавати непрямі субсидії споживачам", – наголосив Вітренко.

Він пояснив, що в цьому випадку під непрямими субсидіями мається на увазі субсидія, що надається за рахунок різниці в ціні між ринковою ціною ресурсу та ціною, за якою його отримує споживач у межах кількох напрямків покладених на компанію спецзобов'язань.

Вітренко зазначив, що ці витрати не компенсуватимуть "Нафтогазу".

Водночас голова НАК закликав споживачів економити ресурс усіма можливими способами, зокрема за рахунок енергоефективних заходів, та за можливості переходити на альтернативні види палива.