Економіка

15:49 09.09.2022

Уряд, ЄК та СБ оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд

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Уряд, ЄК та СБ оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд

Уряд України, Європейська комісія та Світовий банк у співпраці з партнерами оцінюють поточну вартість реконструкції та відновлення в Україні у $349 млрд.

"Україна бореться за демократію та наші спільні цінності. ЄС не може зрівнятися з жертвою, яку несе Україна, але ми мобілізуємо всі наші інструменти для задоволення найнагальніших потреб, зокрема для житла для внутрішньо переміщених осіб та ремонту критично важливої інфраструктури. З початку жорстокій та незаконної агресивної війни Росії проти України ЄС мобілізував EUR10 млрд на фінансування, гуманітарну, надзвичайну та військову допомогу Україні, і ще EUR5 млрд перебувають у процесі фінансування, ЄС йтиме разом із Україною на кожному кроці, щоб відновити демократичну, незалежну та процвітаючу країну на шляху до ЄС", - сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, йдеться у пресрелізі на сайті Єврокомісії у п'ятницю.

Очікується, що ця цифра зросте протягом найближчих місяців, оскільки війна триває.

Як зазначається, швидка оцінка збитків і потреб (RDNA) є першою всебічною оцінкою наслідків війни у двадцяти різних секторах після російського вторгнення. У ній також викладено потреби у фінансуванні для стійкого, інклюзивного та стабільного відновлення та реконструкції, а також представлено дорожню карту для планування.

"Спільними зусиллями ми вже розпочали реконструкцію на деокупованих українських територіях, але реконструкція потребує комплексного підходу та мобілізації спільних ресурсів українського уряду та міжнародних партнерів. Оцінка руйнувань та виявлення потреб у реконструкції створює міцну основу національного Плану реконструкції та є передумовою ефективного фінансування. Адже лише для першого етапу швидкого відновлення необхідно $17 млрд, із яких Україні вже цього року потрібно $3,4 млрд", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Оцінка охоплює наслідки війни, що відбувалася в період із 24 лютого до 1 червня 2022 року, і показала, що фізична шкода від війни сягнула понад $97 млрд. Особливо висока вона була у житловому секторі, транспорті, торгівлі та промисловості. Руйнування було зосереджено у Чернігівській, Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Запорізькій областях.

Також у звіті зазначено, що потреби у відновленні та реконструкції у соціальному, виробничому та інфраструктурному секторах становлять $349 млрд, що більше ніж у 1,5 раза перевищує ВВП України у 2021 році.

За оцінками RDNA, протягом наступних 36 місяців потрібно $105 млрд для задоволення невідкладних потреб, таких як відновлення систем та інфраструктури освіти та охорони здоров'я, підготовка до майбутньої зими за рахунок відновлення опалення та енергопостачання будинків, підтримка сільського господарства та ремонт життєво важливих транспортних шляхів. Безпечне поводження з уламками та вибуховими речовинами, включаючи наземні міни, також пов'язане зі значними витратами.

Теги: #україна #відновлення #потреби

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