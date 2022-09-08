Збитки від агресії РФ зросли за тиждень на $1 млрд, потреби у відновленні - на $0,8 млрд - KSE Institute

Сума прямої шкоди інфраструктурі від розв'язаної Росією повномасштабної військової агресії за тиждень збільшилася на $1 млрд і на 5 вересня сягнула $114,5 млрд, повідомляє аналітичний підрозділ Київської школи економіки (КШЕ) KSE Institute у пресрелізі в четвер.

"Порівняно з останніми розрахунками мінімальні потреби у відновленні галузей зросли на $800 млн і вже сягають $197,8 млрд. Найбільші потреби у відновленні необхідні для житлового фонду - $75,3 млрд, інфраструктури - $51,1 млрд і підприємств та промисловості - $19,7 млрд", - наголошується в документі.

Найбільша частка у загальній сумі збитків належить житловому фонду та інфраструктурі - 72%: сумарно збитки цих двох сфер експерти проєкту оцінюють у $82,9 млрд.

Згідно з дослідженням, із початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок, 115,9 тис. приватних будинків, 44 соціальних центри, 1118 закладів середньої освіти, 1991 магазин, 593 аптеки, 188,1 тис. приватних автомобілів, 9,5 тис. автобусів, 492 трамваї і тролейбусів, 978 медзакладів, 511 адмінбудівель.

За останніми даними, з початку війни пошкоджено та зруйновано 412 промислових підприємств на суму $9,7 млрд, 141 об'єкт соціальних послуг, 1153 культурні, спортивні й туристичні об'єкти на $2 млрд збитків.

Загальні непрямі втрати зросли на $700 млн і становлять $130,4 млрд. Найбільша частка непрямих втрат унаслідок розпочатої Росією війни припадає на сферу промисловості - $30,3 млрд.

На другому місці за обсягами непрямих втрат - агропромисловий комплекс та земельні ресурси - $23,4 млрд, а ще $18,7 млрд - непрямі втрати інфраструктури.

Проєкт реалізується KSE Institute спільно з Офісом президента, Міністерствами економіки, інфраструктури, з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та розвитку громад і територій України.

Аналіз завданих збитків здійснюється аналітиками KSE Institute та волонтерами з партнерських організацій: Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, "Трансперенсі Інтернешнл Україна", ДП "Прозорро.Продажі", Prozorro, Української ради, "Вкурсі Агро", TVIS Ukraine, Асоціації ритейлерів України (RAU), Culver Aviation, Центру розвитку інновацій.