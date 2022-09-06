Економіка

14:18 06.09.2022

У ЄС цього тижня можуть ухвалити рішення про граничну ціну російського газу - ЗМІ

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У ЄС цього тижня можуть ухвалити рішення про граничну ціну російського газу - ЗМІ

Міністри енергетики країн Євросоюзу можуть цього тижня ухвалити рішення щодо впровадження стелі цін на російський газ, передало агентство Bloomberg із посиланням на міністра екологічних перетворень Іспанії Терезу Ріберу.

"Міністри енергетики ЄС цього тижня можуть ухвалити рішення щодо встановлення граничної ціни на російський природний газ, сказала Рібера", - йдеться у повідомленні.

Рібера додала, що вважає можливою реалізацію такого заходу. При цьому, за її словами, складно зробити так, щоб цей захід працював скрізь. "Я вважаю, ми проведемо важливі дебати, щоб задати Європейській комісії напрям", - наводить Bloomberg слова міністра.

9 вересня Рада ЄС з енергетики розгляне можливість обмеження цін на російський газ як міру стримування цін на енергоресурси. За повідомленнями європейських ЗМІ, під час міністерської дискусії також буде порушено стелю цін на російську нафту, спільні закупівлі країнами ЄС енергоносіїв, поділ цін на газ та електрику та структурну реформу ринку електроенергії.

Теги: #газ #єс

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