EVA впроваджує електронні фіскальні чеки в магазинах мережі

Український drogerie-ритейлер EVA у квітні 2022 року почав впроваджувати електронні фіскальні чеки в магазинах мережі, повідомила СЕО EVA Ольга Шевченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Запроваджуємо електронні касові чеки. Наш інтернет-магазин працює за такою системою вже понад рік. Мережа розпочала роботу з електронними фіскальними чеками з квітня. До кінця року близько 300 кас із 2,5 тис. працюватимуть на цій технології. Цей формат дуже зручний і для магазину, і для покупця, а ще він екологічний", - сказала Шевченко.

За її словами, мережа повністю перейде на електронні чеки за півтора року, а відтак відмовиться від касової стрічки.

"Ми вже майже повністю відмовилися від паперу в офісі. Уже близько п'яти років перейшли на внутрішній електронний документообіг. Близько двох років поступово запроваджуємо такий формат для зовнішнього документообігу. Переходимо до цифрових електронних договорів, засвідчених електронними підписами з нашими партнерами, постачальниками товарів та послуг і навіть орендодавцями", - повідомила Шевченко.

Також, за її словами, у магазинах автоматизовано дуже багато процесів, непомітних для покупця. Введено багато інновацій, які полегшують роботу продавців. Багато операцій виконуються натисканням однієї кнопки.

Що стосується покупців, то є програма впровадження кас самообслуговування. "Ми припиняли її під час війни, але вже відновили. Наступного місяця плануємо інвестувати в каси самообслуговування", - повідомила Шевченко.

Автоматизується видача інтернет-замовлень. У кожному магазині мережі буде відкрито точки видачі, наразі їх працює близько 600.

"Плюс впроваджуємо вайбер-бот, який прискорить і полегшить отримання замовлень. Дуже наполегливо працюємо над розвитком мобільного застосунку. До війни вже було близько мільйона завантажень. Сподіваємося, що ним користуватиметься ще більше людей. Там будуть зручні інструменти і для інтернет-магазину, і для мережі, і для click&collect, коли замовити товар можна у застосунку, а потім без черги забрати пакет у магазині", - повідомила Шевченко.

ТОВ "РУШ", яке керує мережею EVA, засновано 2002 року. Має 51 власну торговельну марку, представлену товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами.

Станом на 23 лютого 2022 року налічувалося 1119 магазинів EVA в Україні. За даними на початок вересня 169 торговельних точок не працює.

Компанія Nometros Investments Ltd. (Кіпр) придбала 100% ТОВ "РУШ" у 2008 році. За даними ресурсу Opendatabot, кінцевими бенефіціарами компанії є українські бізнесмени Руслан Шостак та Валерій Кіптик (по 50%).