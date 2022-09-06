Економіка

13:24 06.09.2022

EVA розпочинає будівництво другої черги розподільного центру у Львові

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EVA розпочинає будівництво другої черги розподільного центру у Львові

Український drogerie-ритейлер EVA будує другу чергу розподільного центру у Львові та відновив будівництво в Одесі, повідомила СЕО мережі Ольга Шевченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми розпочинаємо будівництво другої черги комплексу у Львові. У нас великий розподільний центр площею близько 30 тис. кв. м, будуємо другу чергу площею 15 тис. кв. м лише під інтернет-магазин. Продовжуємо будувати розподільний центр в Одесі. З початком війни призупинили, а зараз поновили роботи на майданчику", - повідомила вона.

За словами Шевченко, в Одесі планується великий розподільний центр, першу чергу площею 20 тис. кв. м будують зараз. "Там (в Одесі) маємо велику ділянку 60 га, є можливість розширювати комплекс", - пояснила керівник мережі.

Водночас ритейлер і далі покращує наявні логістичні комплекси. "Розширюємо площі за рахунок мезонінів (надбудова над середньою частиною житлового, зазвичай невеликого, будинку – ІФ), встановлюємо конвеєрні системи, плануємо купувати обладнання для більшої автоматизації системи", - розповіла Шевченко.

ТОВ "РУШ", яке керує мережею EVA, засновано 2002 року. Має 51 власну торговельну марку, представлену товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами.

Станом на 23 лютого 2022 року налічувалося 1119 магазинів EVA в Україні. За даними на початок вересня 169 торговельних точок не працює.

Компанія Nometros Investments Ltd. (Кіпр) придбала 100% ТОВ "РУШ" у 2008 році. За даними ресурсу Opendatabot, кінцевими бенефіціарами компанії є українські бізнесмени Руслан Шостак та Валерій Кіптик (по 50%).

Теги: #шевченко #ритейлер #eva

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