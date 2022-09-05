Україна може допомогти ЄС полегшити енергетичну кризу взимку за рахунок експорту електроенергії, тому РФ намагається захопити ЗАЕС - Кулеба

Україна може допомогти ЄС полегшити енергетичну кризу цієї зими за рахунок експорту електроенергії, ось чому РФ намагається захопити Запорізьку АЕС та перешкодити, наголошує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна може допомогти ЄС полегшити енергетичну кризу цієї зими за рахунок експорту електроенергії. Ось чому РФ намагається захопити Запорізьку АЕС та перешкодити їм. Україна та ЄС перебувають в одному човні: ми маємо залишатися єдиними і перемогти Путіна, перш ніж він принесе нам іще більше проблем", - написав Кулеба у твіттері.