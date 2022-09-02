Економіка

20:25 02.09.2022

Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

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Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

У Мінфіні США у п'ятницю заявили, що розраховують на публікацію попередніх рекомендацій щодо реалізації граничної ціни на російську нафту пізніше у вересні.

"Управління контролю за фінансовими активами (OFAC) Мінфіну США передбачає, що публікація попереднього керівництва з реалізації механізму встановлення граничної ціни відбудеться у вересні", - йдеться у релізі OFAC.

За даними управління, попередні рекомендації включатимуть, зокрема, "огляд цього механізму на високому рівні, а також інформацію про те, як громадяни США можуть його виконувати".

Зазначається, що юридично оформлені рекомендації видадуть пізніше.

Раніше у п'ятницю країни "групи семи" (G7) оголосили про намір створити "широку коаліцію" для спільного запровадження стелі цін на російську нафту. Зазначається, що стеля цін визначатиметься всією коаліцією і буде встановлена на рівні, заснованому на низці технічних параметрів.

Країни "сімки" підтвердили прагнення відмовитися від використання російської нафти на своїх ринках, але при цьому зазначили, що не мають наміру створювати перешкоди купівлі іншими сторонами такої нафти за цінами, що не перевищують "стелі".

 

 

Теги: #сша #прогноз #нафта #росія

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