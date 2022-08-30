ЄС заповнив газосховища на 80% - фон дер Ляєн

Європейський Союз заповнив газосховища на території країн-членів до рівня 80%, достроково виконавши поставлену мету, заявила у вівторок глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"На сьогодні ми в Євросоюзі досягли середнього рівня заповнення газосховищ на 80%. Так що ми, по суті, вже досягли обсягу, про який домовилися на поточний рік", - заявила фон дер Ляєн у Копенгагені на саміті з енергетичної безпеки Балтійського моря.

Вона наголосила, що країни ЄС продовжать збільшувати обсяги газу в сховищах.

У червні Європарламент (ЄП) схвалив плани наповнення до зими газосховищ Євросоюзу, вони передбачали не менше 80% рівня зберігання до 1 листопада. Таким чином, в ЄС заповнили газосховища до потрібних обсягів на два місяці раніше плану.

"Обов'язковий мінімальний рівень газу в сховищах (повинен бути забезпечений) на рівні 80% до 1 листопада 2022 року. Держави-члени (ЄС) і оператори повинні прагнути до 85%. У наступні роки метою стане 90%, щоб захистити європейців від можливих перебоїв з поставками", - йшлося в пресрелізі про ухвалений регламент.

Тоді повідомлялося, що цей регламент, який має силу закону, ухвалено у відповідь на вторгнення Росії в Україну.