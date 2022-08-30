Міжнародні автобусні перевезення у війну зросли у 2,7 раза - PaxUkraina

Міжнародні автобусні перевезення зросли фактично втричі, повідомив директор компанії з інтернет-продажу квитків PaxUkraina Максим Скляренко на круглому столі Торгово-промислової палати України та Міністерства інфраструктури у понеділок.

"З початку війни продано понад 1,5 млн квитків на міжнародні автобусні рейси на суму 2,2 млрд грн, при цьому обсяг проданих квитків зріс на 171% порівняно з довоєнним періодом", - сказав Скляренко.

За його словами, для поїздки за кордон у травні-липні було продано 1,2 млн квитків, тоді як у 2021 році за той самий період – 449 тис.

Скляренко наголосив, що влітку 2021 року ринок автобусних перевезень складався на 47% із внутрішніх та 53% міжнародних перевезень, проте з початком війни він повністю змінився, і на сьогодні частка міжнародних перевезень становить 86% проти 14% внутрішніх.

Експерт зазначив, що зростання кількості проданих квитків на в'їзд до окремих країн ЄС перевищило торішній показник удесятеро. Так, порівняно з квітнем-липнем 2021 року кількість придбаних квитків до Німеччини зросла з 2,4 тис. до 34,8 тис. (14,5 разів), до Словаччини - з 1,2 тис. до 31,3 тис. (у 26 разів), до Румунії – з 1 тис. до 14,8 тис. (у 14,8 раза), до Угорщини – з 0,9 тис. до 9,8 тис. (у 11 разів).

"Хотілося б зазначити, що в останні місяці кількість людей, які купують квитки у зворотному напрямку, більша, ніж кількість тих, хто виїжджає. Не набагато, але така тенденція простежується. Починаючи вже з квітня більшість квитків продається для зворотного напрямку в Україну", - зазначив Скляренко.

Він також повідомив, що з початку війни ціни на найпопулярніші міжнародні рейси в середньому зросли у 1,5 раза. Зокрема, квиток на рейс Київ-Берлін подорожчав у 1,8 раза (з 1940 грн до 3640 грн), Київ-Прага – у 1,5 раза (з 1920 грн до 3050 грн), Київ-Варшава – у 1,4 раза, до 1570 грн з 1100 грн до початку повномасштабного вторгнення.

За словами Скляренка, середня ціна квитка для поїздки за кордон становить 1550 грн і безпосередньо пов'язана з підвищенням ціни на дизельне пальне, яке на сьогоднішній день становить 55,8 грн за літр та зростанням курсу долара (37,76 грн за долар).

При цьому середня ціна на внутрішні перевезення з початку війни зросла від 321 грн за квиток до 493 грн.

PaxUkraina – це український сайт з продажу автобусних квитків для подорожей Україною та Європою, метою якого є створення сучасної інфраструктури пасажирських автобусних перевезень європейського зразка та запровадження новітніх ІТ-рішень для продажу квитків онлайн.