Економіка

17:09 29.08.2022

Зеленський закликав Європу використовувати українські газові сховища

1 хв читати
Зеленський закликав Європу використовувати українські газові сховища

Україна стане одним із гарантів енергетичної безпеки для Європи, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в понеділок через відеозв'язок на конференції "Шельф північних морів" у Норвегії.

"Разом з Україною ви можете не допустити більше цінових криз, ми маємо унікальну систему газосховищ поблизу кордону з ЄС об'ємом понад 30 млрд кубометрів", - сказав він.

За словами Зеленського, "нам можна допомогти практично, використовуючи наші газосховища. Цього сезону на сьогодні в нас вільний об'єм 15 млрд кубів. Для України необхідно 3 млрд додаткового резерву, а ще 12 - це може бути газ, потрібний узимку для безпеки всієї Європи".

Зеленський нагадав також, що "Україна має значні родовища природного газу. Керівництво Росії хотіло вкрасти в нас і цю частину національного багатства. Але ми не дозволимо це зробити. Ми запрошуємо інвесторів, підрядників, сервісні компанії приходити для видобутку газу в Україну".

За його словами, "наші родовища газу можуть відігравати для Європи таку саму стабілізуючу роль, як і родовища в Норвегії".

Теги: #газ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 29.08.2022
Комфортною зима не буде, але Росію треба ставити на місце, – Зеленський французьким бізнесменам

Комфортною зима не буде, але Росію треба ставити на місце, – Зеленський французьким бізнесменам

17:40 29.08.2022
Норвегія може виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

Норвегія може виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

17:28 29.08.2022
Зеленський закликав французькі компанії приєднатися до повоєнного відновлення України

Зеленський закликав французькі компанії приєднатися до повоєнного відновлення України

16:52 29.08.2022
Зеленський: Росія – перший терорист у світі, який перетворив атомну станцію на поле бою

Зеленський: Росія – перший терорист у світі, який перетворив атомну станцію на поле бою

16:36 29.08.2022
Російські компанії працюють на те, щоб енергетична криза перейшла в катастрофу - Зеленський

Російські компанії працюють на те, щоб енергетична криза перейшла в катастрофу - Зеленський

14:10 29.08.2022
Ю.Тимошенко: Українського газу вистачить для нормального проходження опалювального сезону

Ю.Тимошенко: Українського газу вистачить для нормального проходження опалювального сезону

11:57 29.08.2022
Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні 2022/23 на 40% - нардеп Железняк

Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні 2022/23 на 40% - нардеп Железняк

21:45 28.08.2022
Україна повернеться на Донбас

Україна повернеться на Донбас

22:12 27.08.2022
Українські пілоти демонструють найвищий клас

Українські пілоти демонструють найвищий клас

07:05 27.08.2022
Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Комфортною зима не буде, але Росію треба ставити на місце, – Зеленський французьким бізнесменам

Норвегія може виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

Російські компанії працюють на те, щоб енергетична криза перейшла в катастрофу - Зеленський

Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні 2022/23 на 40% - нардеп Железняк

Fitch підвищило рейтинг АТ "Укрзалізниця" до "СС" слідом за суверенним

ОСТАННЄ

"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання для 85 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

Шкільний кошик подорожчав на 12% у 2022р.

Фондовий ринок США впав на заявах Пауелла, Dow Jones показав максимальне зниження з травня

Fitch підвищило рейтинг АТ "Укрзалізниця" до "СС" слідом за суверенним

Перший міжнародний обмін інформацією про фінрахунки заплановано на вересень-2024

Україна і Молдова з вересня скасували дозволи на міжнародні вантажні перевезення

Кабмін перерозподілив 753 млн грн на придбання шкільних автобусів

Кабмін виділив 1,4 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, щоб оперативно реагувати на виклики тепло-і водопостачання

З портів України вийшли ще три судна із зерновим вантажем - Міноборони Туреччини

Побудовано дві нові ділянки залізниці на кордоні з Румунією - Камишин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА