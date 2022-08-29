Зеленський закликав Європу використовувати українські газові сховища

Україна стане одним із гарантів енергетичної безпеки для Європи, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в понеділок через відеозв'язок на конференції "Шельф північних морів" у Норвегії.

"Разом з Україною ви можете не допустити більше цінових криз, ми маємо унікальну систему газосховищ поблизу кордону з ЄС об'ємом понад 30 млрд кубометрів", - сказав він.

За словами Зеленського, "нам можна допомогти практично, використовуючи наші газосховища. Цього сезону на сьогодні в нас вільний об'єм 15 млрд кубів. Для України необхідно 3 млрд додаткового резерву, а ще 12 - це може бути газ, потрібний узимку для безпеки всієї Європи".

Зеленський нагадав також, що "Україна має значні родовища природного газу. Керівництво Росії хотіло вкрасти в нас і цю частину національного багатства. Але ми не дозволимо це зробити. Ми запрошуємо інвесторів, підрядників, сервісні компанії приходити для видобутку газу в Україну".

За його словами, "наші родовища газу можуть відігравати для Європи таку саму стабілізуючу роль, як і родовища в Норвегії".