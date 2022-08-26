Економіка

12:55 26.08.2022

"Укренерго" відновило роботу двох пошкоджених магістральних електроліній зв'язку із ЗАЕС

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"Укренерго" відновило роботу двох пошкоджених магістральних електроліній зв'язку із ЗАЕС

НЕК "Укренерго" відновила роботу двох пошкоджених унаслідок обстрілів російських військових магістральних ліній, які зараз працюють для власних потреб Запорізької АЕС, повідомила компанія.

"Завдяки цьому наразі забезпечено стабільне енергоживлення та безпечне функціонування сховищ відпрацьованого ядерного палива та інших важливих об’єктів, що розташовані на майданчику ЗАЕС", – повідомляється у телеграм-каналі компанії у п'ятницю вдень.

Згідно з повідомленням, найближчим часом ремонтні бригади "Укренерго" матимуть можливість завершити відновлення ще однієї магістральної лінії, яка дасть змогу підвищити безпеку роботи електростанції.

У НЕК наголосили, що енергосистема України продовжує стабільно працювати у складі енергомережі ENTSO-E, а втрату потужності, спричинену відключенням Запорізької АЕС, компенсовано, енергосистему збалансовано.

Як повідомлялося, 25 серпня внаслідок обстрілів російськими військами було пошкоджено останню лінію електропередач, що з'єднує ЗАЕС з енергосистемою України. Два блоки, які працювали, – №5 та №6 – були зупинені системами аварійного захисту. Власні потреби ЗАЕС в електроживленні забезпечувалися спочатку завдяки дизель-генераторам, а потім - з енергосистеми України через лінію із сусідньої ТЕС.

Увечері 25 серпня МАГАТЕ повідомило, що четверту лінію електроживлення відновлено, але блоки залишаються відключеними. Станція з моменту окупації перейшла на роботу двома блоками з шести, потім два тижні працювала трьома блоками, а останнім часом знову працювала двома блоками.

Теги: #енергопостачання #укренерго #заес

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