Україна частково компенсуватиме експортерам відсотки за кредитами

Держава частково компенсуватиме експортерам нараховані та сплачені у поточному році відсотки за кредитами, застрахованими в Експортно-кредитному агентстві (ЕКА), повідомляється на сайті Міністерства економіки у середу.

Відповідне рішення ухвалено Кабміном на засіданні 23 серпня.

Зазначається, що держава частково компенсуватиме ставку за експортними кредитами, які беруться від двох до 12 років і становлять не більше 85% суми зовнішньоекономічного контракту.

Такі кредити мають бути спрямовані на поповнення оборотних коштів, придбання обладнання, виконання умов зовнішньоекономічного контракту, будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів.

Зазначається, що позичальник має бути ФОП або юрособою, зареєстрованою на території України (крім тимчасово окупованих територій), не мати відкритих справ про банкрутство та не перебувати у стадії ліквідації.

Міністерство уточнило, що за порушення позичальником термінів виплати відсотків більш ніж на 15 днів компенсацію тимчасово призупинять.