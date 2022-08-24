Економіка

17:19 24.08.2022

"Метінвест" за півроку війни направив понад 1,9 млрд грн на допомогу армії та мирним жителям - СЕО

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"Метінвест" за півроку війни направив понад 1,9 млрд грн на допомогу армії та мирним жителям - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" за півроку війни направила понад 1,9 млрд грн на допомогу Україні, підтримуючи армію та мирних жителів, забезпечуючи функціонування національної економіки та надаючи гуманітарну допомогу.

"Половину історії незалежної держави "Метінвест" був поруч і робив усе, щоб Україна процвітала. Компанія вкладала в її розвиток кошти, ресурси та найголовніше – безмежне кохання. Зараз у найскладніший для країни час ми також не залишаємось осторонь і допомагаємо наблизити перемогу (…) Наші працівники – герої Сталевого Фронту. Упевнений, що разом ми обов'язково виграємо цю війну, а потім відбудуємо Україну ще сильнішою та успішнішою", - зазначив генеральний директор компанії Юрій Риженков, якого цитує пресслужба.

У пресрелізі компанії зазначається, що основні напрями сталевого фронту – Армія, Економіка, Команда та Допомога.

Зокрема, один із наймасштабніших проєктів "Метінвесту" з 24 лютого – забезпечення амуніцією ЗСУ, тероборони, Національної гвардії, Національної поліції, Головного управління розвідки (ГУР) та інших силових підрозділів. Також "Метінвест" працює на захист для мобілізованих на військову службу працівників, працівників комунальних підприємств, рятувальників, військових медиків, представників національних ЗМІ, які працюють у зоні бойових дій.

Наразі захисники отримали від "Метінвесту" майже 21 тисячу шоломів та касок. Також компанія передала понад 110 тисяч бронежилетів, частину з яких закуповує за кордоном, іншу частину виготовляє із сертифікованої спецсталі власного виробництва. Водночас "Метінвест-СМЦ", збутова компанія групи "Метінвест", постачає спецсталь для виготовлення захисних елементів на фронтові автомобілі.

Згідно з пресрелізом, "Метінвест" разом із партнерами освоїв виробництво інших виробів із сталі для потреб військових. Так, військові вже отримали перші чотири спеціальні металеві укриття бункерного типу для зміцнення окопів. Конструкції виготовили на запорізьких підприємствах "Метінвесту".

Також компанія передала перші 6 тонн металопродукції "Укртрансгазу". З цього металу вже виготовили та передали військовим 80 турбопічок, 170 саперних "кішок" для дистанційного розмінування територій та 120 планшетних мініпічок. Загалом фахівці "Укртрансгазу" планують виготовити 5 тисяч виробів із металу, який і надалі надаватиме "Метінвест".

Крім того, група забезпечує військових різноманітним тактичним приладдям. Зокрема, ЗСУ вже отримали від "Метінвесту" понад 500 дронів, 1,6 тис. тепловізорів, 27 тис. кровоспинних турнікетів та 500 аптечок.

Компанія забезпечила захисників майже 500 тис. літрів пального, передала понад 140 одиниць своїх автомобілів та важкої техніки. Також "Метінвест" придбав для ЗСУ 100 пікапів, джипів та мікроавтобусів, а для військових медиків ГУР – 20 машин швидкої допомоги.

Для облаштування блокпостів та зміцнення об'єктів соціальної інфраструктури "Метінвест" виділив близько 3 тис. тонн піску та щебеню, 2,4 тис. залізобетонних блоків та плит, надав метал для мобільних мінібастіонів та інших оборонних споруд. Зі сталі "Метінвесту" виготовлено близько 76 тис. протитанкових їжаків.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #допомога #метінвест #благодійність

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