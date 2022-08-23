Економіка

19:34 23.08.2022

Шмигаль презентував базову концепцію відновлення Криму після деокупації

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Шмигаль презентував базову концепцію відновлення Криму після деокупації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував базову концепцію відновлення Криму після деокупації, наголосивши на меті перетворити півострів на "квітучий сад".

"Після деокупації Криму його розвиток стане невід'ємною частиною великого плану відновлення України", - сказав Шмигаль на другому саміті "Кримська платформа" у вівторок.

У зв'язку з чим прем'єр представив базову концепцію відновлення Криму.

"Наша мета перетворити Крим на квітучий сад. Це чітка і зрозуміла стратегія в рамках розвитку європейської України", - наголосив він.

Першим пунктом стратегії прем'єр назвав концепцію "Крим відкритий для миру", яка передбачає створення європейського курорту з новою інфраструктурою, приєднання Криму до європейського транспортного простору, інтеграцію півострова до європейської мережі доріг, створення нових залізничних та морських маршрутів, а також створення авіахабу.

Також, за словами прем'єра, буде презентовано новий бренд "Крим-365", який передбачатиме створення інфраструктури цілорічного відпочинку, будівництво готелів у співпраці зі світовими мережами, запуск медичного туризму, будівництво найбільшого на півдні України концертного залу.

"Очікується, що такі заходи дозволять залучити на український туристичний ринок громадян ЄС та інших дружніх країн", – додав він.

Ще одним пунктом відновлення Криму, за словами прем'єр, є енергетична складова, яка передбачає інтеграцію енергосистеми півострова в українську енергомережу, розвиток проєктів з вітроенергетики в акваторіях морів, а також розвиток нафтогазового сектора.

Окрім того, на півострові планується розвивати сільське господарство з акцентом на виноробній галузі.

Серед іншого, за словами Шмигаля, реалізація плану відновлення Криму передбачатиме дотримання Європейського зеленого курсу.

 

 

Теги: #крим #премєр #відновлення

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