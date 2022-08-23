Кабмін перерозподілив 28,16 млн грн із програми вакцинації від COVID-19 на інші програми держбюджету-2022

Кабінет Міністрів перерозподілив 28,16 млн грн із програми вакцинації від COVID-19 на інші програми, передбачені держбюджетом-2022.

Згідно з розпорядженням уряду від 19 серпня, зокрема, за рахунок перерозподілених коштів на 6,81 млн грн буде збільшено фінансування спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, яку надають загальнодержавні заклади охорони здоров'я.

Крім того, на 21,35 млн грн буде збільшено фінансування програми "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм і комплексних заходів програмного характеру".