Економіка

07:33 19.08.2022

Україна запропонує ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент", щоб уникнути подвійного оподаткування

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Україна запропонує ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент", щоб уникнути подвійного оподаткування

Уряд України направить лист до всіх податкових відомств та урядів країн ЄС із проханням застосувати "ковідний прецедент", коли багато людей через скасування авіарейсів виявилися вимушено не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів".

Таке рішення ухвалив Економічний штаб при Міністерстві економіки на засіданні у четвер, повідомив його член Михайло Кухар у фейсбуці.

За його словами, листа підпише перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, яка очолює Економштаб і схвалила таку пропозицію.

Кухар додав, що також готуються зміни до відповідних інструкцій Нацбанку та Держподаткової служби, щоб дозволити українським фізособам-підприємцям відкривати рахунки у закордонних банках.

Як повідомлялося, раніше Європейська бізнес-асоціація закликала уряд вирішити питання податкового резидентства українських громадян за кордоном, оскільки, перебуваючи за межами країни понад 183 дні, вони можуть бути визнані резидентами країни перебування та виникне ризик подвійного оподаткування.

За даними ООН, наразі найбільше українських біженців в Європі набули статусу тимчасового захисту у Польщі – 1 млн 274,1 тис., Німеччині – 670 тис., Чехії – 413 тис., Італії – 150,3 тис., Іспанії – 133,8 тис., Болгарії – 129,4 тис., Франції – 96,5 тис., Словаччині – 86,8 тис. та Австрії – 78,2 тис.

Більшість із них залишили Україну наприкінці лютого та в березні.

 

 

 

Теги: #оподаткування #україна_єс #пропозиція

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