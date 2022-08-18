Fitch підвищило рейтинг України до "СС" після завершення операції з відтермінування виплат

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті (LTFC) з RD (обмежений дефолт) до CC.

"Підвищення РДЕ LTFC України до "CC" послідувало після виконання 11 серпня запиту згоди на реструктуризацію зовнішнього боргу, що, на нашу думку, є завершенням обміну проблемного боргу (DDE), що усуває "обмежений дефолт", – зазначило агентство в повідомленні в ніч на четвер.

Воно повідомило, що виплату основного боргу та відсотків за українськими єврооблігаціями на суму майже $6 млрд було відтерміновано на 24 місяці, що пом'якшило тиск на обслуговування зовнішнього боргу в умовах ослаблення міжнародних резервів та гострої потреби у видатках, пов'язаних із війною.

Водночас, як зазначило Fitch, рейтинг "CC" відображає невирішені ризики стійкості боргу, пов'язані з нападом Росії, а також вкрай напружений стан державних та зовнішніх фінансів і макрофінансове становище України.

Агентство очікує, що війна перенесеться і в 2023 році, внаслідок чого державний борг перевищить 100% ВВП, а також посилить інфляційний та зовнішній тиск, тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними.

"Отже, на наш погляд, можлива ширша реструктуризація державного комерційного боргу, хоча терміни не визначені", – зазначає Fitch, припускаючи, що це може статися у 2024 році.

Агентство також вважає, що перспективи політичного врегулювання війни з Росією шляхом переговорів невеликі: малоймовірно, що український уряд поступиться якоюсь суттєвою територією, тоді як президент Путін продовжить переслідувати мету підірвати суверенну незалежність України.

"Неясно, чи матиме якась зі сторін достатню військову перевагу для досягнення цілей, що може призвести до затяжного конфлікту", – зазначено в повідомленні.

Fitch прогнозує, що економіка України скоротиться у 2022 році на 33% з невеликим відновленням на рівні 4% у 2023 році, водночас інфляція прискориться з 22,2% у липні до 30,0% на кінець 2022 року та залишиться високою у 2023 році, у середньому на рівні 20,0%.

Агентство також очікує, що у 2023 році рахунок поточних операцій повернеться до дефіциту у розмірі 1,7% ВВП, що чинитиме додатковий тиск на міжнародні резерви, які скоротилися за чотири місяці на $5,7 млрд – до $22,4 млрд.

Fitch прогнозує, що дефіцит сектору державного управління зросте до 28,6% ВВП у 2022 році й залишиться високим у 2023 році на рівні 21,9% ВВП через тривалі воєнні дії і необхідність заміни критично важливої інфраструктури.

У повідомленні також зазначається, що РДЕ у національній валюті підтверджено на рівні "CCC-", на який його було опущено 22 липня, оскільки не відбулося суттєвої зміни ризику дефолту за боргом України в національній валюті після того.

"Менший ризик дефолту порівняно з боргом в іноземній валюті частково відображає меншу зацікавленість уряду в реструктуризації боргу в національній валюті з огляду на те, що 47% належать НБУ, ще 40% - банкам і лише 6% - нерезидентам, і відсутність сильного міжнародного тиску з метою залучення внутрішнього боргу до процесу реструктуризації", – пояснило Fitch свою позицію.