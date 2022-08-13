Економіка

11:19 13.08.2022

Fitch та S&P знизили рейтинги України до "SD" та "RD" через відстрочку виплат за євробондами

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у ніч на суботу знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з "C" до "RD" (обмежений дефолт), тоді як агентство Standard&Poor's – довгостроковий і короткостроковий рейтинги в іноземній валюті з "СС/" до "SD/SD" (вибірковий дефолт).

"Запит згоди на відстрочку погашення зовнішнього боргу України на два роки був узгоджений із необхідною часткою власників облігацій і набув чинності 11 серпня. Fitch розцінює це як завершення обміну проблемних боргів (DDE) і тому знизило РДЕ до "RD", а рейтинг інструментів - до "D", обидва з "C", - пояснило своє рішення Fitch.

"З огляду на оголошені умови реструктуризації та наші критерії ми розглядаємо угоду як проблемну та рівносильну дефолту", – вторить йому S&P.

Це агентство також знизило рейтинги випуску реструктурованих єврооблігацій до "D" з "СС" та рейтинги України в національній валюті з "B-/B" до "CCC+/C" і рейтинги за національною шкалою з "uaBBB-" до "uaBB-".

Крім того, S&P дало негативний прогноз щодо рейтингу в національній валюті, відображаючи свою думку про те, що спричинені війною макроекономічні та бюджетні труднощі можуть послабити спроможність уряду виконувати свої боргові зобов'язання у гривні.

Це агентство також підтвердило довгостроковий РДЕ України в національній валюті на рівні "CCC-", короткостроковий РДЕ на рівні "C" та країнову стелю на рівні "B-", а рейтинг одного з внутрішніх випусків у валюті з погашенням у 2023 році, не включений в обмін, навіть підвищило до "CCC-".

І Fitch, і S&P заявили про очікуване швидке підвищення рейтингу України в іноземній валюті до рівня, що відповідає перспективам виплат з обслуговування боргу відповідно до його нових умов.

"Після набуття чинності реструктуризацією комерційного боргу в іноземній валюті ми можемо вважати дефолт урегульованим, і рейтинг може бути підвищений з "SD". Ми схильні надавати більшості суверенних паперів, що виходять із дефолту, рейтинги категорій "CCC" або "B" залежно від кредитних факторів після дефолту, включно з новими умовами державного боргу", – зазначило, зокрема, S&P.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними і терміни погашення на два роки, зберігши поточні ставки дохідності. Після закінчення цього терміну відсотки може бути виплачено одразу або капіталізовано.

Крім того, міжнародні партнери України у рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України про відстрочення виплат за її єврооблігаціями та зміни умов щодо ВВП-варантів.

Україна 10 серпня повідомила про згоду власників єврооблігацій на запропоновані умови. За даними Мінфіну на його сайті, загалом на ринку перебувають в обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд.

У термін до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року – на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року– на $750 млн.

Грубо виплати відсотків за ними та ще 10 випусками єврооблігацій за 24 місяці становитимуть за поточними ставками близько $3 млрд.

Крім того, пропозицію про відстрочення виплат і погашення на два роки схвалили і власники випущених під держгарантії єврооблігацій "Укравтодору" на $700 млн із погашенням у 2028 році та ставкою 6,25% та НЕК "Укренерго" на $825 млн із погашенням у 2026 році та ставкою 6,875%.

Теги: #fitch #рейтинг #sp

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