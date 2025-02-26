Fitch знизило рейтинг Nissan до "сміттєвого" рівня

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) японського автовиробника Nissan Motor Co. до "BB+" з "BBB-" з "негативним" прогнозом.

Тепер рейтинг компанії перебуває в неінвестиційній, або "сміттєвій" категорії.

"Зниження відображає стійко низьку рентабельність компанії, яка відновлюється повільніше за наші очікування", - наголошується в прес-релізі агентства.

Експерти Fitch прогнозують, що показники EBIT в автомобільному підрозділі та вільного грошового потоку залишаться від'ємними до кінця фінансового року, який завершиться в березні 2026 року. Водночас сильна ліквідність і балансова відомість компанії є захистом від відтоку капіталу в короткостроковій перспективі.

"Негативний" прогноз відображає невизначеність щодо реалізації плану реструктуризації Nissan.

"Ми очікуємо розумного скорочення витрат у рамках плану, однак виручка і витрати, ймовірно, піддадуться впливу американських мит, слабких продажів автомобілів у США і Південно-Східній Азії", - йдеться в прес-релізі.

Аналітики Fitch допускають можливість негативних рейтингових дій щодо компанії в разі відсутності прогресу в реалізації цього плану.