Економіка

17:34 26.02.2025

Fitch знизило рейтинг Nissan до "сміттєвого" рівня

1 хв читати
Fitch знизило рейтинг Nissan до "сміттєвого" рівня

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) японського автовиробника Nissan Motor Co. до "BB+" з "BBB-" з "негативним" прогнозом.

Тепер рейтинг компанії перебуває в неінвестиційній, або "сміттєвій" категорії.

"Зниження відображає стійко низьку рентабельність компанії, яка відновлюється повільніше за наші очікування", - наголошується в прес-релізі агентства.

Експерти Fitch прогнозують, що показники EBIT в автомобільному підрозділі та вільного грошового потоку залишаться від'ємними до кінця фінансового року, який завершиться в березні 2026 року. Водночас сильна ліквідність і балансова відомість компанії є захистом від відтоку капіталу в короткостроковій перспективі.

"Негативний" прогноз відображає невизначеність щодо реалізації плану реструктуризації Nissan.

"Ми очікуємо розумного скорочення витрат у рамках плану, однак виручка і витрати, ймовірно, піддадуться впливу американських мит, слабких продажів автомобілів у США і Південно-Східній Азії", - йдеться в прес-релізі.

Аналітики Fitch допускають можливість негативних рейтингових дій щодо компанії в разі відсутності прогресу в реалізації цього плану.

Теги: #fitch #nissan

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 18.12.2024
Fitch підтвердило кредитний рейтинг "Нафтогазу" на рівні "СС"

Fitch підтвердило кредитний рейтинг "Нафтогазу" на рівні "СС"

09:09 09.12.2024
Fitch зберігає рейтинг України "обмежений дефолт" до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів "Укренерго"

Fitch зберігає рейтинг України "обмежений дефолт" до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів "Укренерго"

02:46 14.08.2024
Fitch знижує рейтинг України до "обмеженого дефолту"

Fitch знижує рейтинг України до "обмеженого дефолту"

16:40 20.12.2023
Fitch підвищив рейтинг "Нафтогазу" до "CC"

Fitch підвищив рейтинг "Нафтогазу" до "CC"

12:39 24.11.2023
Nissan вкладе 3 млрд фунтів у випуск електромобілів і акумуляторів у Британії

Nissan вкладе 3 млрд фунтів у випуск електромобілів і акумуляторів у Британії

14:50 27.01.2022
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi інвестує $26 млрд у спільне виробництво електромобілів

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi інвестує $26 млрд у спільне виробництво електромобілів

21:36 15.03.2021
Дилерська мережа Nissan в Україні поповнилася новим центром в Одесі

Дилерська мережа Nissan в Україні поповнилася новим центром в Одесі

ВАЖЛИВЕ

Перегляд рішень про визначення критичності підприємств подовжено на місяць – Мінстратегпром

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

ОСТАННЄ

Україна в лютому експортувала майже 3 млн тонн зерна

Перегляд рішень про визначення критичності підприємств подовжено на місяць – Мінстратегпром

Друга хвиля "Власної справи" в 2025 р. принесе 340 підприємцям 81 млн грн

Продаж ювелірних виробів в Україні відновився до 70% довоєнного – експерт

"Ліси України" на біржових торгах наростили реалізацію круглої деревини до 96%

Мінагрополітики уточнило алгоритм бронювання працівників для критично важливих агропідприємств

Реальний ВВП України у січні зріс на 2% - ІЕД

Українські борошномели скаржаться на складності із закупівлею пшениці - аналітики

Банк Кредит Дніпро у вкладеннях в цінні папери зберігатиме пріоритет за ОВДП

Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА