Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi інвестує $26 млрд у спільне виробництво електромобілів

Автовиробники Nissan Motor Co., Renault SA та Mitsubishi Motors Corp. у четвер повідомили про плани інвестувати EUR23 млрд ($26 млрд) у розвиток програми з випуску електромобілів.

У рамках плану альянс планує довести кількість спільних для всіх трьох автовиробників платформ з чотирьох до п’яти та випустити на ринок 35 нових моделей електромобілів до 2030 року, йдеться у спільному прес-релізі, передає портал GreenDeal.

Очікується, що до 2026 року 80% усіх моделей, що випускаються альянсом, будуть створюватися на загальних платформах проти 60% на теперішній час.

Крім того, автовиробники домовилися співпрацювати з одними й тими ж постачальниками ключових деталей, завдяки чому витрати на батареї для електромобілів, як очікується, скоротяться на 50% до 2026 року та на 65% до 2028 року.