Економіка

17:42 12.08.2022

Середня вартість оренди житла в Києві знизилася на 38%, в області на чверть – OLX

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Середня вартість оренди житла в Києві знизилася на 38%, в області на чверть – OLX

Середня вартість оренди житла у Києві в липні знизилася на 38%, а в Київській області – на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року, при цьому пропозиція зросла більш ніж удвічі, повідомив портал "OLX Нерухомість".

"Порівняно з минулим роком середня вартість оренди у Києві знизилася на 38%. Однокімнатні квартири подешевшали більш ніж на 2,5 тис. грн (-33%), двокімнатні "впали" у ціні майже на 4 тис. грн (-37% ), а трикімнатні — на 6,5 тис. грн (-41%)", – йдеться у пресрелізі.

Кількість пропозицій на порталі в липні 2022 року становила 51,9 тис. квартир, тоді як роком раніше їхня кількість була 21,6 тис. Найбільше квартир у липні пропонували в Печерському (10,2 тис.), Дарницькому (7 тис.) та Шевченківському районах (6,1 тис.).

Натомість користувачі найчастіше цікавилися житлом у Дарницькому районі (18,6 тис. відгуків), Дніпровському (13,5 тис.), Голосіївському (13,3 тис.). Загалом попит на оренду у липні року зріс на 16% до минулого року та на 33% порівняно з початком літа поточного року.

За даними OLX, у Київській області у липні-2022 до липня-2021 однокімнатні квартири подешевшали на 1,4 тис. грн (-28,5%), двокімнатні – на 1,5 тис. грн (-24%), трикімнатні – на 2 тис. грн. (-23%).

Насамперед на вартість оренди вплинула наближеність населених пунктів до столиці та розвиненість їхньої інфраструктури, тоді як значні руйнування в деяких із них через воєнну агресію РФ мали менший вплив, зазначають аналітики OLX. Так, найнижчі ціни на оренду у липні, як і минулого року, у Бородянці (в середньому 3,5 тис. грн/міс.). У Борисполі, Бучі та Гостомелі середня ціна на оренду "однушки" становить 5 тис. грн/міс., в Ірпені та Василькові – близько 5,5 тис. грн/міс., у Броварах – 6 тис. грн/міс.

Оренда двокімнатних квартир у Київській області коштуватиме в середньому 5,5-8 тис. грн/міс., трикімнатних – 6-9 тис. грн, повідомляє портал.

Теги: #нерухомість #вартість #olx

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