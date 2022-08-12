Економіка

11:56 12.08.2022

Україна залучить близько $350 млн кредиту Канади на закупівлю газу "Нафтогазом" – депутат

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Україна залучить близько $350 млн кредиту Канади на закупівлю газу "Нафтогазом" – депутат

Бюджетний комітет ВР схвалив для ухвалення в цілому проєкт правок до держбюджету-2022 (№7644) щодо збільшення його видатків на 270 млрд грн, включивши до нього додатково 12,7 млрд грн (близько $350 млн) для НАК "Нафтогаз України" на закупівлю ним природного газу для проходження опалювального сезону, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Джерелом покриття зазначених видатків передбачити за рахунок збільшення за загальним фондом державного бюджету державних зовнішніх запозичень на відповідну суму", - навів він копію документа, уточнивши, що йдеться про кредит Канади на 10 років під 1,6%.

Як повідомлялося, законопроєкт №7644 від великої групи депутатів правлячої фракції "Слуга народу", зокрема керівників кількох провідних парламентських комітетів, передбачає збільшення видатків держбюджету-2022 на 270,18 млрд грн, з яких 269,45 млрд грн - на національну безпеку та оборону за рахунок збільшення внутрішніх запозичень. Железняк стверджує, що текст законопроєкту готував уряд.

Згідно з документом, видатки на Міноборони запропоновано збільшити на 241,16 млрд грн, зокрема на оплату праці – на 145,3 млрд грн, МВС – на 22,86 млрд грн, СБУ – на 2,46 млрд грн, ГУР Міноборони – на 2,22 млрд грн.

Крім того, намічено збільшити резервний фонд Кабміну на 715,7 млн грн.

Отже, загальні видатки держбюджету 2022 року зростуть до 2,633 млрд грн, що, як зазначив Железняк, на 75%, або 1,136 трлн грн, більше, ніж було заплановано до війни.

Розмір внутрішніх запозичень запропоновано підняти до 794,14 млрд грн, граничний розмір дефіциту – до 1,093 трлн грн, а держборгу – до 3,63 трлн грн.

Теги: #кредит #нафтогаз #канада

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