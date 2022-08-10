Економіка

18:44 10.08.2022

Держателі єврооблігацій схвалили пропозицію України щодо відстрочення виплат за ними – Мінфін

2 хв читати
Держателі єврооблігацій схвалили пропозицію України щодо відстрочення виплат за ними – Мінфін

Україна отримала необхідні згоди від держателів єврооблігацій на відстрочення виплат і термінів погашення за ними на два роки, йдеться в повідомленні Мінфіну на Ірландській фондовій біржі.

"Загалом Україна отримала і прийняла згоду приблизно на 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу", - наголошується в документі.

Мінфін додав, що також було виконано умову наявності згоди від власників щонайменше 50% кожного із 13 випусків єврооблігацій.

У повідомленні зазначено, що термін дії запитів згоди закінчився о 17:00 9 серпня 2022 року за нью-йоркським часом і що умова прийнятності та перехресна умова були виконані, а також отримано додаткові урядові схвалення щодо клопотань про згоду.

Передбачається, що схвалені зміни щодо умов випусків єврооблігацій набудуть чинності 11 серпня 2022 року.

Крім того, Мінфін у середу також остаточно повідомив про отримання схвалення і на відстрочення виплат на два роки та іншу зміну умов за ВВП-варантами.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними і терміни погашення на два роки, зберігши поточні ставки дохідності. Після закінчення цього терміну відсотки може бути виплачено одразу або капіталізовано.

Крім того, міжнародні партнери України у рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України про відстрочення виплат за її єврооблігаціями та зміни умов щодо ВВП-варантів.

За даними Мінфіну на його сайті, загалом на ринку перебувають в обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд.

У термін до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року – на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року– на $750 млн.

Грубо виплати відсотків за ними та ще 10 випусками єврооблігацій за 24 місяці становитимуть за поточними ставками близько $3 млрд.

Котирування єврооблігацій на кінець дня 9 серпня становили: з паперів з погашенням у 2024-2033 роках – 17,1-19,5% від номіналу, у 2023 році – по 24,1% і "найкоротших" із погашенням 1 вересня 2022 року – 32,1%.

ВВП-варанти котирувалися за курсом 26,6% від умовної вартості.

Теги: #мінфін #єврооблігації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 10.08.2022
Держателі єврооблігацій "Укренерго" схвалили пропозицію про відстрочення виплат за ними на два роки - компанія

Держателі єврооблігацій "Укренерго" схвалили пропозицію про відстрочення виплат за ними на два роки - компанія

19:11 10.08.2022
Держателі єврооблігацій "Укравтодору" схвалили пропозицію про відтермінування виплат за ними на два роки - компанія

Держателі єврооблігацій "Укравтодору" схвалили пропозицію про відтермінування виплат за ними на два роки - компанія

13:38 10.08.2022
"Vodafone Україна" виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями

"Vodafone Україна" виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями

10:23 09.08.2022
Прем'єр України доручив Мінфіну опрацювати механізм щодо спрямування отриманих від ренти коштів на закупівлю газу українського видобутку

Прем'єр України доручив Мінфіну опрацювати механізм щодо спрямування отриманих від ренти коштів на закупівлю газу українського видобутку

12:56 04.08.2022
ДТЕК у вересні у повному обсязі виплатить близько $30 млн відсотків за єврооблігаціями - ЗМІ

ДТЕК у вересні у повному обсязі виплатить близько $30 млн відсотків за єврооблігаціями - ЗМІ

13:33 28.07.2022
"Укренерго" просить перенести дату погашення євробондів на $825 млн з листопада 2026 року на листопад 2028 року

"Укренерго" просить перенести дату погашення євробондів на $825 млн з листопада 2026 року на листопад 2028 року

13:00 28.07.2022
"Укравтодор" слідом за сувереном офіційно запропонував держателям його євробондів відтермінувати виплати за ними на два роки

"Укравтодор" слідом за сувереном офіційно запропонував держателям його євробондів відтермінувати виплати за ними на два роки

10:02 27.07.2022
"Нафтогаз" невідкладно запропонує держателям єврооблігацій нову угоду про відтермінування - НАК

"Нафтогаз" невідкладно запропонує держателям єврооблігацій нову угоду про відтермінування - НАК

16:28 25.07.2022
"Нафтогаз" попереджає про ризики для компанії та держави у разі свого "суворого дефолту"

"Нафтогаз" попереджає про ризики для компанії та держави у разі свого "суворого дефолту"

14:59 25.07.2022
"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їхньою відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати – НАК

"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їхньою відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати – НАК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає додаткове фінансування у EUR10 млн для впровадження заходів енергоефективності - Стефанішина

Інфляція в Україні в липні впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 22,2% - Держстат

Перші 39 вагонів газового вугілля як гуманітарна допомога з Австралії прибули в Україну

Росія реалізовує на Запорізькій АЕС передану з "Росатому" програму перепідключення станції до Криму

Транзит російської нафти територією України нафтопроводом "Дружба" було зупинено 4 серпня

ОСТАННЄ

Відновлено постачання нафти РФ через Україну до Словаччини, до Угорщини нафта прибуде в четвер

Україна отримає додаткове фінансування у EUR10 млн для впровадження заходів енергоефективності - Стефанішина

"Метінвест" рекомендує партнерам на тимчасово окупованій території змінити податкову адресу

Інфляція в Україні в липні впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 22,2% - Держстат

УАМ просить Кабмін дозволити оплачувати валютою участь у міжнародних виставках

Кількість представлених в Україні міжнародних компаній за прогнозами скоротиться на 78% - UTG

Перші 39 вагонів газового вугілля як гуманітарна допомога з Австралії прибули в Україну

Угорська MOL готова узяти на себе оплату транзиту російської нафти територією України

Санкції держави щодо російських акціонерів не повинні порушувати прав українського бізнесу – думка

Росія реалізовує на Запорізькій АЕС передану з "Росатому" програму перепідключення станції до Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА