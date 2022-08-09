Економіка

17:17 09.08.2022

Санкції держави щодо російських акціонерів не повинні порушувати прав українського бізнесу – думка

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Санкції держави щодо російських акціонерів не повинні порушувати прав українського бізнесу – думка

Санкції держави щодо російських акціонерів не повинні порушувати прав українського бізнесу.

Таку думку висловив підприємець, засновник UFuture Василь Хмельницький.

"Щодо пов'язаних із Росією акціонерів Ocean Plaza. Держава має повне право скористатися передбаченими законами процедурами щодо їхнього пакета акцій. Водночас важливо, щоб при цьому не постраждали український бізнес та українські акціонери", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в рамках кримінального провадження до управління АРМА передано заарештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн.

"Йдеться, зокрема, про один із найбільших торгово-розважальних центрів у столиці України. Серед його кінцевих бенефіціарних власників - громадяни Росії з близького оточення глави країни-агресора", - розповів тоді генпрокурор Андрій Костін і пояснив, що кошти, отримані від діяльності ТРЦ, перераховувалися ланцюжком фінансових операцій на адресу громадян Росії.

"Останні надалі використали їх, зокрема для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора", - додав Костін.

Як повідомило тоді агентству джерело в правоохоронних органах, йдеться про столичний ТРЦ Ocean Plaza.

ТРЦ Ocean Plaza на вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м було відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції в нього становили близько $300 млн. Компанія UDP та ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" виступили партнерами з розвитку проєкту. ТРЦ було продано російській "ТПС-Недвижимость" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року бізнесмен Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій столичного ТРЦ Ocean Plaza.

"Минулого року ми домовилися про перехід будівельного бізнесу та активів підприємцю Андрію Іванову. Зокрема, йдеться про частку в UDP, "Більшовик" та Ocean Plaza. Я повністю вийшов з управління цим бізнесом та активами і не планую цим більше займатися. Зараз через війну в Андрія не вистачає коштів, щоб розрахуватися зі мною повністю, частину він уже заплатив. Ми домовилися, що повернемося до цього після війни", - повідомив Хмельницький.

Теги: #хмельницький #ufuture

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