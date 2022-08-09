Економіка

13:08 09.08.2022

"Нова пошта" почала співпрацювати з ДСНС України

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"Нова пошта" почала співпрацювати з ДСНС України

Група компаній "Нова пошта" розпочала співпрацю з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, надаючи логістичну підтримку та матеріально-технічне забезпечення рятувальним бригадам.

Згідно з повідомленням групи у вівторок, один із напрямів партнерства – матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад: ДСНС готує списки необхідних товарів - від електронних приладів до автомобілів, а компанія займається їх пошуком, придбанням та доставкою.

"Нова пошта" також надає логістичну підтримку ДСНС, що сприяє безкоштовному відправленню необхідного вантажу.

"Завдяки співпраці з "Новою поштою" організовано доставку станцій очищення води підрозділам у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Рятувальники Житомирщини та Запоріжжя отримали бензорізи, а до Київської області відправлено пожежно-технічне обладнання. Загалом перевезено понад 15 тонн вантажів", - процитовано в повідомленні слова директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктора Вітовецького.

Крім того, у рамках "Гуманітарної пошти" "Нова пошта" співпрацює з 300 волонтерськими організаціями та вже доставила безкоштовно 61,8 тис. відправлень.

Гуманітарний напрям роботи "Нова пошта" веде від початку повномасштабної війни в Україні для всебічної допомоги країні та населенню. Він передбачає проєкт "Гуманітарна пошта України" (створений ще у 2014 році), підтримку медичних закладів, рятувальних служб (включно з ДСНС) та турботу про мирних жителів України, які постраждали під час воєнних дій.

Теги: #нова_пошта #дснс

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