У Франції через посуху не виключають дефіциту молока найближчими місяцями

Французька Національна федерація профспілок сільгоспвиробників (FNSEA) заявила про очікування нестачі молока в країні наступної осені та зими.

"Для виробництва молока потрібен фураж, головним чином люцерна та кукурудза, які цього року не вродили. Тобто існує ризик нестачі молока цієї осені та цієї зими", - повідомив у суботу в ефірі каналу Franceinfo голова економічної комісії FNSEA Яннік Ф'яліп.

За його словами, через засуху, що вразила країну, коровам, "які зазвичай у цей період знаходяться на пасовищах, там більше не має чого їсти".

На думку Franceinfo, така ситуація загрожує зростанням цін на молоко. Але не лише з цієї причини, уточнює канал. Виробники вимагають перегляду цін на їхню продукцію, щоб "забезпечити стійкість сектора".

"Ціна молока у Франції на 20% нижча за ту, яку платять іншим європейським виробникам, особливо в Німеччині та Нідерландах", - пояснив представник профспілок.

Однак, окрім перегляду цін, профспілки у зв'язку із посухою бажають, щоб були активовані фонди допомоги на випадок стихійних лих, які б дозволили тваринникам купувати фураж за 50-відсоткового співфінансування державою.