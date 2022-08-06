Економіка

19:43 06.08.2022

У Франції через посуху не виключають дефіциту молока найближчими місяцями

1 хв читати
У Франції через посуху не виключають дефіциту молока найближчими місяцями

Французька Національна федерація профспілок сільгоспвиробників (FNSEA) заявила про очікування нестачі молока в країні наступної осені та зими.

"Для виробництва молока потрібен фураж, головним чином люцерна та кукурудза, які цього року не вродили. Тобто існує ризик нестачі молока цієї осені та цієї зими", - повідомив у суботу в ефірі каналу Franceinfo голова економічної комісії FNSEA Яннік Ф'яліп.

За його словами, через засуху, що вразила країну, коровам, "які зазвичай у цей період знаходяться на пасовищах, там більше не має чого їсти".

На думку Franceinfo, така ситуація загрожує зростанням цін на молоко. Але не лише з цієї причини, уточнює канал. Виробники вимагають перегляду цін на їхню продукцію, щоб "забезпечити стійкість сектора".

"Ціна молока у Франції на 20% нижча за ту, яку платять іншим європейським виробникам, особливо в Німеччині та Нідерландах", - пояснив представник профспілок.

Однак, окрім перегляду цін, профспілки у зв'язку із посухою бажають, щоб були активовані фонди допомоги на випадок стихійних лих, які б дозволили тваринникам купувати фураж за 50-відсоткового співфінансування державою.

 

 

Теги: #молоко #дефіцит #франція #посуха

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 05.08.2022
У Львові відкрили перший у регіоні банк грудного молока

У Львові відкрили перший у регіоні банк грудного молока

19:57 04.08.2022
Французька Quantel medical передала Інституту офтальмології ім. Філатова діагностичне обладнання як гумдопомогу

Французька Quantel medical передала Інституту офтальмології ім. Філатова діагностичне обладнання як гумдопомогу

12:28 03.08.2022
Франція заповнила сховища газу на 80%, найближчими місяцями заповнить на 100%

Франція заповнила сховища газу на 80%, найближчими місяцями заповнить на 100%

07:20 03.08.2022
Близько 700 нелегалів перетнули Ла-Манш протягом одного дня

Близько 700 нелегалів перетнули Ла-Манш протягом одного дня

20:00 01.08.2022
Макрон заявив Зеленському про рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ в Україні не залишилися безкарними

Макрон заявив Зеленському про рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ в Україні не залишилися безкарними

19:45 01.08.2022
Дефіцит загального фонду держбюджету в липні впав до 4,8 млрд грн - Мінфін

Дефіцит загального фонду держбюджету в липні впав до 4,8 млрд грн - Мінфін

07:21 01.08.2022
Нова хвиля спеки та високої пожежонебезпеки очікується у Франції

Нова хвиля спеки та високої пожежонебезпеки очікується у Франції

21:25 30.07.2022
Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

07:13 26.07.2022
Посуха у Франції змушує владу обмежувати використання води

Посуха у Франції змушує владу обмежувати використання води

19:43 25.07.2022
У Франції проводять розслідування щодо майна російських бізнесменів

У Франції проводять розслідування щодо майна російських бізнесменів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стан готовності до опалювального сезону - майже 60% - Шмигаль

НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня

ДТЕК у вересні у повному обсязі виплатить близько $30 млн відсотків за єврооблігаціями - ЗМІ

Реальний прожитковий мінімум становить близько 6,5 тис. грн - Жолнович

Шмигаль: З 1 вересня плануємо масово запустити процес приватизації

ОСТАННЄ

Кабмін призначив Демьохіна заступником міністра закордонних справ і Пророк заступником міністра соцполітики

НБУ скасував ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими платіжними картками за кордоном

"Метінвест" продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, зокрема щодо євробондів, незважаючи на війну

Україна має транспортувати від 5 млн тонн сільгоспкультур на місяць, щоб вивезти новий і минулорічний урожай – міністр Сольський

Стан готовності до опалювального сезону - майже 60% - Шмигаль

НБУ дозволив фінустановам випускати платіжні картки

USAID видасть українським аграріям 300 млн грн у вигляді 15 субгрантів

Поверненню турбіни Siemens до РФ ніщо не заважає - представник ЄК

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 39 сільгосппідприємств, вигоріло понад 180 га пшениці - Синєгубов

Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб займе 5-6 місяців і буде відносно недорогим - К.Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА