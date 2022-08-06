Економіка

12:18 06.08.2022

Кабмін призначив Демьохіна заступником міністра закордонних справ і заступником міністра соцполітики

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Кабмін призначив Демьохіна заступником міністра закордонних справ і заступником міністра соцполітики

Кабінет Міністрів призначив Антона Демьохіна заступником міністра закордонних справ і Ганну Пророк заступником міністра соціальної політики.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, Антон Демьохін призначений заступником міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а Ганна Пророк - заступником міністра соціальної політики України з європейської інтеграції.

 

Теги: #кабмін #кадри

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