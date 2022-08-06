Кабмін призначив Демьохіна заступником міністра закордонних справ і заступником міністра соцполітики

Кабінет Міністрів призначив Антона Демьохіна заступником міністра закордонних справ і Ганну Пророк заступником міністра соціальної політики.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, Антон Демьохін призначений заступником міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а Ганна Пророк - заступником міністра соціальної політики України з європейської інтеграції.