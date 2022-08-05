Економіка

17:01 05.08.2022

Стан готовності до опалювального сезону - майже 60% - Шмигаль

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Стан готовності до опалювального сезону - майже 60% - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що стан готовності до опалювального сезону становить майже 60%.

"Робота з підготовки триває щоденна. Стан готовності до опалювального сезону - майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону - 56%, мереж – 57%, об'єктів теплопостачання – 58%", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, вже 141 об'єкт теплопостачання відремонтовано, а дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів, відновлено.

Крім того, прем'єр зазначив, що створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон, на що виділено 1,4 млрд грн.

Теги: #газ #опалення #шмигаль

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