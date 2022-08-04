Уряд закликає МВФ до нової програми співробітництва

Уряд України пропонує активізувати спільну роботу щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Повідомив про це під час бесіди з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Збройні сили України протистоять агресії Росії і захищають весь цивілізований світ", - написав він у телеграм.

Шмигаль додав, що уряд зі свого боку працює над посиленням економічної стійкості держави, а також готується до найскладнішого опалювального сезону, розпочав грантові програми стимулювання підприємництва та підтримує людей.

"Україна і МВФ мають давню історію відносин. Розраховуємо на посилення співпраці", – наголосив глава українського уряду.

Раніше глава Нацбанку Кирило Шевченко уточнював, що Україна розраховує на нову програму співпраці з МВФ у розмірі $15-20 млрд.

Щомісячний дефіцит держбюджету країни наразі через війну становить близько $5 млрд без урахування необхідності додаткового імпорту газу. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, від початку війни Україна отримала $12,7 млрд зовнішньої підтримки і веде переговори про ще $14 млрд. За його словами, у червні було отримано $4,4 млрд, у липні – $1,7 млрд, тоді як у серпні планується $6 млрд і у вересні – $4,7 млрд.

"Жовтень та наступні місяці залежать від результату переговорів з нашими партнерами та МВФ, – сказав глава Мінфіну в недавньому інтерв'ю УНІАН.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", обговорення питання про нову програму з МВФ ускладнюється труднощами макропрогнозування та структурування програми під час війни та перевищенням лімітів за квотою.