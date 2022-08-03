Економіка

16:20 03.08.2022

Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з Росії - уряд

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Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з Росії - уряд

Влада Швейцарії впровадила новий пакет санкцій проти Росії, заборонивши імпорт золота з Росії, йдеться у заяві швейцарського уряду.

Згідно із заявою, з 3 серпня набирає чинності "заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота та виробів із золота з Росії".

"Будь-які послуги, пов'язані із цими товарами, також заборонені", - зазначається у заяві.

Швейцарія також упровадила санкції проти Сбербанку, заморозивши його активи.

При цьому в тексті заяви зазначено, що "жодна із санкцій, упроваджених проти Росії, не спрямована проти торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією між третіми країнами та Росією". В уряді Швейцарії додали, що, як і ЄС, зробили два винятки для операцій, пов'язаних із такою продукцією і транспортуванням нафти до третіх країн.

21 липня Євросоюз упровадив черговий пакет обмежувальних заходів щодо Росії через повномасштабну агресію в Україні. Новий пакет санкцій передбачав, зокрема, заборону "на прямий та непрямий імпорт, купівлю або передачу золота, яке є найбільшою статтею російського експорту після енергоресурсів".

Теги: #золото #санкції #швейцарія

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