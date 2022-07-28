Економіка

14:05 28.07.2022

Брюссель включив Україну та Молдову та виключив РФ та Білорусь із Транс'європейської транспортної мережі

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Брюссель включив Україну та Молдову та виключив РФ та Білорусь із Транс'європейської транспортної мережі

Європейська комісія пропонує продовжити чотири європейські транспортні коридори на територію України та Молдови, включаючи порти Маріуполя та Одеси, та виключити Росію та Білорусь із Транс'європейської транспортної мережі.

Відповідний анонс у четвер у Брюсселі зробив представник Єврокомісії Адальберт Янц (Adalbert Jahnz).

"Європейська комісія вносить пропозицію переглянути правила щодо Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), щоб відобразити геополітичні зміни ландшафту, викликані агресивною війною Росії проти України. Поправки продовжують чотири європейські транспортні коридори в Україну та Молдову, включаючи порти Маріуполя та Одеси. Ці коридори будуть ключовими пріоритетами у плані відновлення інфраструктури України. Пропозиції також виключають Росію та Білорусь із Транс'європейської транспортної карти. У нинішньому контексті співпраця з Росією та Білоруссю не лише недоречна, а й не в інтересах Європейського Союзу", - оголосив він.

За словами Янца, ці пропозиції також спрямовані на подальше використання європейських стандартів на нові та вже наявні залізничні колії "через відмінності, що є фактором уразливості наших мереж".

"Пропозиції тепер будуть частиною переговорів, що вже продовжуються, з Європейським парламентом і Європейською радою, які розпочаті раніше цього року", - додав представник Єврокомісії.

Теги: #транспорт #єврокомісія

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