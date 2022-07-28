Економіка

13:33 28.07.2022

"Укренерго" просить перенести дату погашення євробондів на $825 млн з листопада 2026 року на листопад 2028 року

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"Укренерго" просить перенести дату погашення євробондів на $825 млн з листопада 2026 року на листопад 2028 року

НЕК "Укренерго" оголосила пропозицію для інвесторів щодо зміни умов випуску "зелених" облігацій сталого розвитку на суму $825 млн з прибутковістю 6,875% та терміном погашення у листопаді 2026 року, повідомила компанія.

Згідно з її повідомленням, на сайті компанії в четвер, зокрема, запропоновано перенести дату погашення єврооблігацій на 24 місяці - на листопад 2028 року.

Купонні виплати за єврооблігаціями, оплата яких здійснюється протягом 24 місяців, починаючи з наступної дати виплати відсотків, також запропоновано перенести на 2028 рік, зазначають у НЕК "Укренерго".

Також зазначається, що перенесення запропоновано здійснити за умов продовження нарахування відсотків за ставкою купона на 6,875% та з можливістю капіталізації відстрочених сум наприкінці цього періоду.

За словами голови правління НЕК Володимира Кудрицького, якого процитовано у повідомленні, рішення інвесторів очікується до 9 серпня.

Теги: #єврооблігації #укренерго

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