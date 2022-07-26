До кінця року уряду вдасться зберегти чинний рівень соцвиплат і пенсій

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович упевнена, що до кінця року уряду вдасться зберегти чинний рівень соціальних виплат і пенсій.

"Я впевнена, що нам вдасться зберегти цей рівень виплат, що сьогодні існує, до кінця року точно", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.

Вона наголосила, що у державному бюджеті виплата пенсій та соціальних допомог є другою за пріоритетністю статтею після видатків на оборону.

Також міністр наголосила на постійній взаємодії з міжнародними партнерами, які допомагають державі покривати такі витрати через різні програми та гранти.

На уточнююче питання, чи припускає вона, що збільшення прожиткового мінімуму, яке заплановано на 1 грудня, буде перенесено чи скасовано, Жолнович відповіла негативно.

"Мені важко сказати, але сподіваюся, що відбудеться (підвищення прожиткового мінімуму – ІФ). Сподіваюся, цей рівень гарантії ми таки виконаємо та забезпечимо всі виплати, як вони визначені державним бюджетом", - додала вона.

Також міністр не змогла відповісти, чи наступного року проводитиметься індексація пенсій на рівень інфляції.