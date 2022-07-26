Кабмін відтермінував на 2 роки запровадження Техрегламенту на косметичну продукцію

Уряд України відтермінував на два роки, до 3 серпня 2024 року, набуття чинності Технічним регламентом на косметичну продукцію, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Відтерміновано набрання чинності Технічним регламентом на косметичну продукцію на два роки, а саме до 03.08.2024, та запроваджено перехідний період для операторів ринку косметичної продукції", - написав він у вівторок у телеграм-каналі за підсумками засідання уряду.

Згідно з повідомленням, встановлено, що надання на ринку косметичної продукції, введеної в обіг до 3 серпня 2026 року, не може бути заборонено або обмежено через невідповідність такої продукції вимогам техрегламенту.

Як повідомлялося, Кабмін 20 січня 2021 року затвердив Технічний регламент на косметичну продукцію, що встановлює вимоги до обігу та безпечності косметичної продукції.

Він передбачає можливість використання новітніх технологічних розробок, альтернативних методів тестування та здійснення ринкового нагляду щодо відповідності вимогам.