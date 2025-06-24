Гармонізований з ЄС техрегламент на косметичну продукцію з серпня 2026р. стане обов’язковим – МОЗ

Гармонізований з ЄС технічний регламент на косметичну продукцію з серпня 2026 року стане обов’язковим в Україні, нагадує Міністерство охорони здоров'я.

МОЗ повідомляє, що минулого тижня за підтримки Єврокомісії та у співпраці з Національним інститутом громадського здоров'я Румунії, Національним агентством захисту прав споживачів Румунії відбулася експертна місія TAIEX, присвячена гармонізації національного регулювання косметичної продукції із законодавством ЄС та його подальшого ефективного практичного застосування.

TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – інструмент короткострокової технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Єврокомісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства ЄС (acquis communautaire), а також його подальшого ефективного застосування.

Завдання ТАІЕХ полягає в спрощеному механізмі передачі інформації та обміні передовим досвідом між країнами-членами ЄС та країнами-бенефіціарами (країнами-кандидатами та країнами Європейської політики сусідства).