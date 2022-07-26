Міністри країн Євросоюзу досягли політичної угоди про скорочення попиту на газ - голова Ради ЄС Чехія

Міністри країн ЄС у вівторок змогли укласти політичну угоду про скорочення споживання газу Євросоюзом, повідомила у вівторок влада Чехії, яка головує наразі у Раді ЄС.

"Міністри досягли політичної угоди про скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими", - йдеться у повідомленні на сторінці головування у твіттері.

План скорочення споживання газу Єврокомісія запропонувала 20 липня.

"Комісія пропонує новий законодавчий інструмент та європейський план скорочення попиту на газ, щоб зменшити споживання газу в Європі на 15% до наступної весни", - йшлося у комюніке ЄК, оприлюдненому в Брюсселі.

У понеділок "Газпром" оприлюднив заяву, згідно з якою прокачування газу "Північним потоком" із середи скоротиться до однієї п'ятої від його потужності.

Наразі газопровід "Північний потік" працює на 40% від своєї потужності.