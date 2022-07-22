Італія за іншими країнами півдня Європи виступила проти пропозиції ЄК скоротити споживання газу

Італійська влада вирішила виступити проти пропозиції Єврокомісії щодо скорочення на 15% споживання газу, вважаючи її надмірно жорсткою для країни, пише в п'ятницю газета Sole 24 Ore з посиланням на джерела в уряді.

"Уряд Італії приєднається до інших країн, які вже висловилися проти такого плану", – пише видання. "Скорочення на 15% змусило б низку секторів економіки піти на надмірні та невмотивовані жертви", - наголошується в статті.

Проти цього плану Брюсселя вже виступили Іспанія, Португалія та Греція.

Раніше цього тижня Єврокомісія запропонувала новий європейський план скорочення попиту на газ. У новому регламенті буде поставлено мету для всіх держав-членів ЄС знизити попит на газ на 15% у період із 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.