Економіка

10:48 22.07.2022

Кабмін узяв під контроль угоду про відтермінування виплат за євробондами "Нафтогазу" у зв'язку з незадовільною роботою правління

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Кабмін узяв під контроль угоду про відтермінування виплат за євробондами "Нафтогазу" у зв'язку з незадовільною роботою правління

Кабінет Міністрів України визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc та фактично взяв під контроль проведення цієї угоди.

Згідно з розпорядженням Кабміну №625-р від 21 липня 2022 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі у п'ятницю, уряд зобов'язав НАК підписати з Kondor Finance договір на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не зазначені.

При цьому "Нафтогаз" зобов'язали окремо погоджувати з урядом свої дії щодо укладання угоди з Kondor Finance.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розпорядженням від 7 липня 2022 року дозволив "Нафтогазу" змінити кредитні умови з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.

"Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн, через необхідність імпортувати за рішенням уряду додатково 4 млрд куб. м газу на суму близько $8 млрд.

Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори щодо його затвердження намічені на 26 липня - у період пільгового періоду, який для євробондів НАК становить п'ять робочих днів.

Водночас залучений низкою власників єврооблігацій радник дав рекомендацію відмовити "Нафтогазу" у його пропозиції.

Потім, 20 липня, з такою пропозицією про відтермінування на два роки всіх виплат за всіма 13 випусками єврооблігацій виступила Україна.

На сьогодні на ринку є три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні - трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді - 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн - 19 липня 2022 року, на цю саму дату припадає виплата відсотків за цими паперами та єврооблігаціями-2024.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того самого дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотіла б виплатити 8 листопада 2024 року.

Теги: #газ #нафтогаз #кабмін #єврооблігації

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