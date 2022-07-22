Кабмін оприлюднив продовження ПСО продажу "Нафтогазом" газу ТКЕ по 7,42 грн/куб. м до 31 березня 2023 року

Кабінет Міністрів України оприлюднив положення про покладання спеціальних обов'язків на ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг", яке продовжуватиме постачати природний газ виробникам тепла за пільговими цінами до 31 березня 2023 року.

Постанова №812 від 19 липня 2022 року дає змогу виробникам теплової енергії не підвищувати тарифів на тепло та гарячу воду для населення.

Зокрема, ціна на газ для надання послуг із постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 7,42 тис. грн за тис. куб. м (з ПДВ). Для бюджетних установ – 16,39 тис. грн. за тис. куб. м (з ПДВ).

Мінрегіон погодить виробникам теплової енергії фіксовані обсяги природного газу на період із 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.