ЄС забороняє імпорт золота з РФ, включаючи ювелірні вироби, але спрощує транзакції з продукцією російського АПК

Євросоюз ухвалив рішення спростити транзакції, пов'язані з російською сільськогосподарською продукцією і транспортуванням нафти до третіх країн, йдеться в оприлюдненому в четвер комюніке Ради ЄС.

"ЄС вирішив продовжити вилучення з-під заборони на транзакції з певними державними компаніями, це стосується транзакцій, пов'язаних із сільськогосподарською продукцією і транспортуванням нафти до третіх країн", - зазначено в заяві.

Крім того, згідно із заявою, "ЄС відданий тому, щоб уникати будь-яких заходів, які можуть призвести до небезпечної продовольчої ситуації у світі".

Також ЄС повідомляє про впровадження заборони, яка поширюється "на купівлю, імпорт або передачу, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить із Росії і було експортовано з Росії до ЄС або до будь-якої третьої країни після цього", повідомляється в комюніке.

"Ця заборона також поширюється на ювелірні вироби", - йдеться у повідомленні.

У ньому пояснюється, що ухвалена радою постанова "розширює список контрольованих товарів, які можуть сприяти військовому й технологічному вдосконаленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки".

Тим самим, зазначають у Брюсселі, посилюється експортний контроль щодо товарів подвійного призначення та передових технологій.

У ЄС повідомили і про пом'якшення обмежувальних заходів щодо авіаційних товарів.

"Буде дозволена технічна допомога Росії щодо авіаційних товарів і технологій у тій мірі, в якій це необхідно для збереження технічних та промислових стандартів, встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації", - йдеться у заяві. Також зазначається, що буде трохи змінено заборону на укладання угод із російськими держструктурами.

На додаток до економічних санкцій Рада вирішила внести до списку додаткових фізичних та юридичних осіб.

Очікується, що список нових санкцій пізніше буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.