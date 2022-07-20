Економіка

16:07 20.07.2022

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

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Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

Національний банк України (НБУ) збереже облікову ставку на рівні 25% на засіданні 21 липня, прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" у середу.

"Найімовірніше, що облікову ставку буде збережено на рівні 25% річних. Трансмісія останнього рішення в ринкові ставки триває, а економічні обставини суттєво не змінилися", - повідомив начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов.

Його думку поділяє аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

"Ми очікуємо збереження облікової ставки незмінною, проте тональність комунікації буде яструбиною. Ринок депозитів та ОВДП повільно реагував на попереднє різке підвищення ставки. Але необхідність посилення попиту на гривневі активи для збереження фінстабільності нікуди не поділася, тому НБУ доведеться довше утримувати облікову ставку", - зазначив банкір.

Крім того, експерт припускає відновлення Нацбанком розміщення термінових депозитних сертифікатів під облікову ставку.

Голова правління Юнекс Банку Іван Світек також очікує збереження облікової ставки на рівні 25%.

"Інфляція в Україні за підсумками червня прискорилася до 21,5%, що, звичайно, чинитиме тиск на членів монетарного комітету і збільшує шанси на ще один етап зростання облікової ставки. Однак я все ж таки схиляюся до думки, що в результаті непростої дискусії буде ухвалено рішення зберегти ставку на поточному рівні 25% річних. Головна причина – обмежений ефект монетарної трансмісії внаслідок червневого перегляду ставки", – пояснив він.

За його словами, червневе підвищення ставки ще не вичерпало потенціалу впливу, оскільки індекс ставок UIRD хоч і зріс на 2-2,5%, залежно від термінів, все ще значно нижчий за рівень інфляції, а процес нарощування прибутковості депозитних вкладів в умовах профіциту ліквідності та обмеженого кредитування виявився набагато інерційнішим, ніж можна було припустити.

Також слід визнати, що ефективність монетарних інструментів зі стримування інфляції наразі є дуже незначною, особливо в умовах війни в Україні.

Водночас Світек зазначив, що якщо інфляція прискорюватиметься і надалі, НБУ може ухвалити рішення про її підвищення під час наступного засідання правління щодо монетарної політики.

За словами голови правління ОТП Банку Володимира Мудрого, згідно з логікою попереднього рішення про підвищення облікової ставки очікується подальше зростання облікової ставки, навіть до 30%. Зокрема, це станеться через те, що мети попереднього підвищення не було реалізовано: замість стримування інфляції у червні продовжилося зростання, підвищення ставок за ОВДП та депозитами реалізувалося не більше ніж на 2%, а попит на валюту знизився.

"Водночас є величезне навантаження на державний бюджет України, зокрема це фінансування потреб оборони. Отже, мають бути створені стимули участі у цьому саме для приватного капіталу", - уточнив він.

Мудрий зазначив, що рішення про перегляд ставки має ухвалюватися з урахуванням можливих змін в управлінні курсом нацвалюти, а також впливу рівня облікової ставки на збільшення частки держави на тому чи іншому ринку.

Теги: #нбу #банкіри #облікова_ставка

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