Економіка

13:43 20.07.2022

Роботодавці більше не зберігатимуть за мобілізованими працівниками середню зарплату - закон

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Роботодавці більше не зберігатимуть за мобілізованими працівниками середню зарплату - закон

За мобілізованими співробітниками роботодавці більше не зберігатимуть середню зарплату, свідчить закон про оптимізацію трудових відносин, що набув чинності 19 липня 2022 року (№2352-ІХ).

Як пояснило Міністерство економіки на сайті, зокрема, згідно з документом вноситься поправка до ст. 119 Кодексу законів про працю, що виключає норми про збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу на призов осіб офіцерського складу, військову службу на призов під час мобілізації, на особливий період, військову службу на призов осіб з числа резервістів.

"Враховуючи, що заключними та перехідними положеннями закону не визначено особливості застосування норми ч. 3 ст. 119 КзпПр, то з дня набуття чинності законом за працівниками, призваними (прийнятими) до дня набуття чинності законом на військову службу, на нашу думку, слід зберігати лише місце роботи (посаду)", – зазначило міністерство.

При цьому Мінекономіки роз'яснює, що ця норма стосується як тих співробітників, які були призвані до набуття чинності законом, так і тих, хто буде призваний після його ухвалення.

Закон також уточнює критерії та умови припинення трудового договору. Зокрема, головною умовою для цього є абсолютна неможливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором (роботодавцю – надавати роботу, працівнику – виконувати роботу).

Під абсолютною неможливістю надання роботодавцем та виконання працівником роботи в контексті призупинення дії трудового договору, на думку Мінекономіки, слід розуміти випадки неможливості забезпечувати працівникові умови праці внаслідок того, що необхідні виробничі, організаційні, технічні можливості, засоби виробництва чи майно роботодавця знищені внаслідок бойових дій або їхнє функціонування з об'єктивних та незалежних від роботодавця причин є неможливим. Також переведення працівника на іншу роботу чи залучення його до роботи за дистанційною формою організації праці неможливе, пояснили в міністерстві.

Теги: #скасування #зарплати #мобілізовані

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