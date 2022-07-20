Економіка

12:02 20.07.2022

Розширення ПП "Краківець" збільшило пропуск вантажівок до Польщі на 51%

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Розширення ПП "Краківець" збільшило пропуск вантажівок до Польщі на 51%

Середньодобова кількість вантажівок, що виїхали з України через пункт пропуску (ПП) "Краківець" на кордоні з Польщею за місяць його роботи після оновлення в рамках проєкту "Відкритий кордон", зросла на 51% - до 423, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури в середу.

"Проєкт "Відкритий кордон" – це не лише стратегічний розвиток логістики на європейському напрямі, але й один із проєктів "виживання" для нашої економіки. В умовах блокади морських портів нарощування пропускних здатностей автомобільних пунктів пропуску надає можливість підтримувати українських експортерів та покращувати продовольчу ситуацію у світі ", – наголосили у Мінінфраструктурі.

У ньому також зазначили, що на пункті пропуску тривають роботи із облаштування майданчиків для простою вантажівок, окремого терміналу для огляду автобусів, здатного пропускати до 50 транспортних засобів на добу, навісу над павільйонами для митного та паспортного контролю.

Як повідомлялося, 18 липня у ПП "Краківець" на кордоні з Польщею розпочалися роботи з добудови, у зв'язку з чим тимчасово призупинено перепустку легкових автомобілів на виїзд з України. Роботи у пункті пропуску "Краківець" триватимуть до 10 діб.

"Роботи проводяться для покращення комфорту громадян, адже після встановлення накриття люди у пункті пропуску отримають додатковий захист від спеки та дощу. Також після добудови через цей пункт пропуску буде повністю відновлено рух пасажирських автобусів", – повідомляє Держприкордонслужба України.

Теги: #транспорт #краківець

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