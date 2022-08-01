Події

07:13 01.08.2022

Відновлюється рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краківець"

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Відновлюється рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краківець"

Із 8.00 1 серпня на виїзд до Польщі відновлять пропуск легкових автомобілів на контрольно-пропускному пункті "Краківець" у Львівській області, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Із 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краківець", що на Львівщині, на виїзд до Польщі буде відновлено пропуск легкових автомобілів", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що про початок пропуску через цей пункт повідомлять додатково.

"Просимо громадян врахувати інформацію та обирати даний пункт пропуску для перетину кордону", - зазначили у Держприкордонслужбі.

 

 

 

Теги: #робота #держприкордонслужба #краківець

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