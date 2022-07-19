Економіка

16:51 19.07.2022

Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

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Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

Кабінет Міністрів України погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд, повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

"Кабмін погодить залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем’єра, це наочна демонстрація того, що союзники продовжують допомагати Україні наближати перемогу.

Шмигаль повідомив, що кошти надійдуть через фонд, створений Світовим банком.

Теги: #сша #грант

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