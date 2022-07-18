Економіка

17:37 18.07.2022

Міненерго опрацьовує питання створення єдиного державного трейдера електроенергії – міністр

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Міненерго опрацьовує питання створення єдиного державного трейдера електроенергії – міністр

Міністерство енергетики опрацьовує питання щодо створення єдиного державного трейдера електроенергії на базі АК "Енергетична компанія України", повідомив глава відомства Герман Галущенко.

"Це питання не мертве. Воно у процесі. Тому і передали АК "ЕКУ" до Мінекономіки, тому що в такому разі компанія не може бути під Міненерго, щоб не порушувати наших європейських зобов'язань", – сказав міністр енергетики в інтерв'ю агентству "Інтерфакс- Україна".

За його словами, трейдер буде таким самим учасником ринку, як будь-який інший, а головним постачальником електроенергії йому буде державна генерація.

"Не йдеться про монополію, якісь спеціальні правила або ексклюзивні винятки для держави - правила залишаться на всіх однакові", - наголосив Галущенко.

Водночас він зазначив, що цій ідеї чиниться певний опір, але вона насамперед спрямована на захист інтересів держави.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів наприкінці червня передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міністерства енергетики.

22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, було призначено колишнього голову трейдингової компанії групи ДТЕК "Д.Трейдинг" Віталія Бутенка, який також є власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року.

У повному обсязі інтерв'ю з главою Міненерго Германом Галущенком незабаром буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" та "Енергореформи".

Теги: #електроенергія #міненерго #галущенко

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