Економіка

17:31 18.07.2022

Україна за можливості переобладнає антрацитові ТЕЦ на газове вугілля - міністр

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Україна за можливості переобладнає антрацитові ТЕЦ на газове вугілля - міністр

Теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які використовують антрацит, будуть за можливості переобладнані на спалювання вугілля газової групи, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Там, де можна перевести станції антрацитом на марку "Г", почнемо переводити, зокрема приватні ТЕЦ", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, використання теплової генерації природного газу розглядається лише як резервний варіант.

"Я дуже сподіваюся, що він (газ - ІФ) не стане в нагоді. Економіка відсутня за ціни газу в $1,8 тис./тис. куб. м. Тому його використання для виробництва електрики - це вже крайній захід, коли постане питання національної безпеки", - наголосив Галущенко.

Згідно з наказом Міненерго від 13 липня 2022 року, створено робочу групу щодо підвищення енергоефективності роботи ТЕЦ, ТЕС та переходу на альтернативні види палива.

Як повідомлялося, після того, як Україна втратила доступ до своїх антрацитових родовищ на окупованій у 2014-2015 рр. частині Донбасу, країна імпортувала антрацит або з Росії, або через заблоковані морські порти.

 

Теги: #тец #міненерго #галущенко

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