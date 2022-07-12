Україна отримала грант від США на $1,7 млрд – Мінфін

Державний бюджет України у вівторок, 12 липня, отримав грант від США розміром $1,7 млрд, повідомило Міністерство фінансів.

"Ці кошти було надано з цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)", – уточнюється у релізі.

У ньому наводяться слова подяки міністра фінансів Сергія Марченка США, "які вже тривалий час є ключовими та надійними партнерами України, особливо в цей важкий для нас історичний період".

Кошти буде спрямовано на покриття видатків загального фонду держбюджету, на оплату медичних послуг за Програмою медичних гарантій в обсязі необхідної оплати праці з нарахуваннями.

Мінфін нагадав, що 29 червня держбюджет уже отримав грант від США на $1,3 млрд.

Конгрес США у травні ухвалив законопроєкт про надання допомоги Україні на суму $40 млрд, зокрема $7,5 млрд на фінансування держбюджету.

Уряд України оцінює щомісячні потреби бюджету у фінансуванні дефіциту в $5 млрд. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що в червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд з $1,5 млрд у травні. На практиці завдяки коштам, що надійшли наприкінці місяця, вона виявилася близькою до $4 млрд.

За словами глави Мінфіну, в липні уряд розраховує на збереження таких самих значних обсягів зовнішнього фінансування, як і в червні. Зокрема, очікується надходження кредиту ЄС на EUR1 млрд.