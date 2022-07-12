Економіка

16:17 12.07.2022

Україна отримала грант від США на $1,7 млрд – Мінфін

2 хв читати
Україна отримала грант від США на $1,7 млрд – Мінфін

Державний бюджет України у вівторок, 12 липня, отримав грант від США розміром $1,7 млрд, повідомило Міністерство фінансів.

"Ці кошти було надано з цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)", – уточнюється у релізі.

У ньому наводяться слова подяки міністра фінансів Сергія Марченка США, "які вже тривалий час є ключовими та надійними партнерами України, особливо в цей важкий для нас історичний період".

Кошти буде спрямовано на покриття видатків загального фонду держбюджету, на оплату медичних послуг за Програмою медичних гарантій в обсязі необхідної оплати праці з нарахуваннями.

Мінфін нагадав, що 29 червня держбюджет уже отримав грант від США на $1,3 млрд.

Конгрес США у травні ухвалив законопроєкт про надання допомоги Україні на суму $40 млрд, зокрема $7,5 млрд на фінансування держбюджету.

Уряд України оцінює щомісячні потреби бюджету у фінансуванні дефіциту в $5 млрд. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що в червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд з $1,5 млрд у травні. На практиці завдяки коштам, що надійшли наприкінці місяця, вона виявилася близькою до $4 млрд.

За словами глави Мінфіну, в липні уряд розраховує на збереження таких самих значних обсягів зовнішнього фінансування, як і в червні. Зокрема, очікується надходження кредиту ЄС на EUR1 млрд.

Теги: #сша #грант #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 12.07.2022
Фінська фастфуд-мережа Hesburger відновлює роботу ресторанів в Україні

Фінська фастфуд-мережа Hesburger відновлює роботу ресторанів в Україні

16:45 12.07.2022
Україна має отримати EUR1 млрд макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня - прем'єр

Україна має отримати EUR1 млрд макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня - прем'єр

16:26 12.07.2022
Міноборони Іспанії погодило передачу Україні 10 танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113

Міноборони Іспанії погодило передачу Україні 10 танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113

14:07 12.07.2022
Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО - Резніков

Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО - Резніков

10:16 12.07.2022
До бюджету України надійшли $1,7 млрд грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та USAID - Шмигаль

До бюджету України надійшли $1,7 млрд грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та USAID - Шмигаль

10:04 12.07.2022
Іран збирається передати Росії безпілотники - Білий дім

Іран збирається передати Росії безпілотники - Білий дім

08:12 12.07.2022
Минулої доби харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів

Минулої доби харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів

07:13 12.07.2022
Байден передав до Сенату на затвердження протоколи про прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО

Байден передав до Сенату на затвердження протоколи про прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО

07:00 12.07.2022
Четверте засідання Контактної групи з оборони України відбудеться онлайн 20 липня

Четверте засідання Контактної групи з оборони України відбудеться онлайн 20 липня

22:15 11.07.2022
Спартц вказує на Єрмака як на причину, чому в Україні не вирішуються важливі проблеми

Спартц вказує на Єрмака як на причину, чому в Україні не вирішуються важливі проблеми

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз України" просить держателів євробондів відстрочити виплати за ними на два роки

Рада ЄС затвердила пропозицію Єврокомісії надати EUR1 млрд першого траншу нового макрофіну для України

До бюджету України надійшли $1,7 млрд грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та USAID - Шмигаль

На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси – "Енергоатом"

США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

ОСТАННЄ

Мінфін підвищив ставки доларових військових облігацій до 4-4,5% і залучив $330,5 млн

Україні до завершення війни варто зосередитись на безлічі невеликих проєктів – голова Мінінфраструктури

"Нафтогаз України" просить держателів євробондів відстрочити виплати за ними на два роки

Експорт яєць з України у першому півріччі скоротився на 42% через російську агресію

Україна цього року вперше буде представлена на Expo Real

План відновлення України передбачатиме оперативне відновлення соціальної інфраструктури, знищеної Росією, - Тимошенко

Рада ЄС затвердила пропозицію Єврокомісії надати EUR1 млрд першого траншу нового макрофіну для України

Альфа-Банк Україна зупинить дію кредитних канікул із 13 липня

На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси – "Енергоатом"

Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА